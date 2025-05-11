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Росіяни запустили по Україні 108 БпЛА: де працювала ППО

Росіяни запустили по Україні 108 БпЛА: де працювала ППО

У ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Приморськ (ТОТ Запорізької області), Гвардійське (ТОТ Крим).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.

Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Агентство Телевидения Новости

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