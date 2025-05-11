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Зеленський: Очікуємо від росії припинення вогню з 12 травня

Зеленський: Очікуємо від росії припинення вогню з 12 травня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від рф підтвердження припинення вогню з 12 травня. За його словами, це може стати першим реальним кроком до завершення війни.

Про це Володимир Зеленський написав у мережі X та в Telegram.

«Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день», – написав президент.

Зеленський зазначив, що у разі підтвердження росією повного, тривалого й надійного припинення вогню з 12 травня, Україна готова до зустрічі.

Нагадаємо, вночі 11 травня російський диктатор путін запропонував прямі переговори з Україною, які мають відбутися 15 травня в Туреччині. Воєнний злочинець заявив, що метою перемовин має бути досягнення тривалого миру.

Агентство Телевидения Новости

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