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У Харківському районі внаслідок атаки дронів пошкоджено будинок та магазин

У Харківському районі внаслідок атаки дронів пошкоджено будинок та магазин

Зранку 11 травня російські окупанти завдали кілька ударів по Козачій Лопані. Для атаки росіяни застосували БпЛА.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 10:00 у результаті влучань з безпілотників невстановленого типу у селищі було пошкоджено будівлю непрацюючого магазину та щонайменше один приватний будинок.

«Минулося без постраждалих. Додаткова інформація встановлюється», – написав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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