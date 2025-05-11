У Харкові чоловік влаштував стрілянину з іграшкового пістолета: сусіди викликали поліцію

Поліція перевірила повідомлення про стрілянину з балкона на вулиці Мироносицькій у Харкові. З’ясувалося, що місцевий житель стріляв з іграшкової зброї.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

10 травня близько 20:07 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мироносицькій невідомі стріляють з балкона. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки інформація частково підтвердилася. Правоохоронці встановили, що з балкона однієї з квартир стріляв місцевий житель. Як з’ясувалося, чоловік використовував іграшковий пістолет.

«Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед жителів. Також було відібрано письмове пояснення», – розповіли в поліції.

Агентство Телевидения Новости