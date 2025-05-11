Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:40
Просмотров: 105

У Харкові чоловік влаштував стрілянину з іграшкового пістолета: сусіди викликали поліцію

У Харкові чоловік влаштував стрілянину з іграшкового пістолета: сусіди викликали поліцію

Поліція перевірила повідомлення про стрілянину з балкона на вулиці Мироносицькій у Харкові. З’ясувалося, що місцевий житель стріляв з іграшкової зброї.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

10 травня близько 20:07 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мироносицькій невідомі стріляють з балкона. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. 

У ході перевірки інформація частково підтвердилася. Правоохоронці встановили, що з балкона однієї з квартир стріляв місцевий житель. Як з’ясувалося, чоловік використовував іграшковий пістолет.

«Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед жителів. Також було відібрано письмове пояснення», – розповіли в поліції.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 