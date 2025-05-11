На Харківщині ЗСУ відбили штурм поблизу Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 травня. Триває 1173 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час на фронті відбулося 67 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів:

Блешня, Сеньківка, Лісківщина, Тимоновичі Чернігівської області;

Стара Гута, Велика Писарівка, Клюси, Студенок, Мар’їне, Велика Берізка, Василівка, Порозок, Славгород, Степок Сумської області.

Одну атаку ворога за сьогодні відбили українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости