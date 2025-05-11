Дві жінки постраждали внаслідок влучання КАБ по будинках на Харківщині

Сьогодні вдень, 11 травня, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору села Садовод Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок атаки частково зруйновані два двоповерхові житлові будинки, а також виникла пожежа на загальній площі 130 кв. м, охопивши квартири та господарчі споруди.

Дві жінки дістали гостру реакцію на стрес. Під час гасіння вогню ДСНСники врятували з палаючого сараю кролика.

Для ліквідації наслідків обстрілу були залучені два відділення пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости