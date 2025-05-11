У Харківській області рятувальники витягли тіло потопельниці з водойми

У селі Мокре Рокитне Харківської області рятувальники дістали зі ставка тіло жінки. Обставини її загибелі встановлює поліція.

Про це повідомляє Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Рятувальники 56-ї ДПРЧ з селища Нова Водолага здійснили виїзд в село Мокре Рокитне. В ставку було виявлено тіло потопельниці», – йдеться в повідомленні.

За допомогою човна та мотузки тіло жінки було транспортовано на сушу та передано представникам поліції.

Обставини встановлюються якими встановлюються всі обставини події.

Агентство Телевидения Новости