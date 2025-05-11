Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:09
Просмотров: 60

У Харківській області рятувальники витягли тіло потопельниці з водойми

У Харківській області рятувальники витягли тіло потопельниці з водойми

У селі Мокре Рокитне Харківської області рятувальники дістали зі ставка тіло жінки. Обставини її загибелі встановлює поліція.

Про це повідомляє Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Рятувальники 56-ї ДПРЧ з селища Нова Водолага здійснили виїзд в село Мокре Рокитне. В ставку було виявлено тіло потопельниці», – йдеться в повідомленні.

За допомогою човна та мотузки тіло жінки було транспортовано на сушу та передано представникам поліції.

Обставини встановлюються якими встановлюються всі обставини події.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 