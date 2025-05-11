Мобілізація по-харківськи: військовий побив чоловіка при перевірці документів – в ТЦК заявили про провокацію
Працівники харківського ТЦК втрапили в черговий скандал: у Telegram-каналах було опубліковано відео, на якому чоловік у військовій формі двічі б’є цивільного в живіт. В обласному ТЦК заявили, що жертва побиття – колишній військовий, який нібито сам спровокував конфлікт.
Офіційний коментар опубліковано на сторінці Харківського ОТЦК та СП у Facebook.
Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими», – йдеться в повідомленні.
Як заявили в ТЦК, за цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності.
Цей випадок є щонайменше десятим із початку року, про який писали Новини АТН. Водночас результати попередніх службових розслідувань, які, за інформацією ТЦК, призначалися після неодноразових конфліктів за участю працівників ТЦК, не оприлюднювалися.