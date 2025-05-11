Мобілізація по-харківськи: військовий побив чоловіка при перевірці документів – в ТЦК заявили про провокацію

Працівники харківського ТЦК втрапили в черговий скандал: у Telegram-каналах було опубліковано відео, на якому чоловік у військовій формі двічі б’є цивільного в живіт. В обласному ТЦК заявили, що жертва побиття – колишній військовий, який нібито сам спровокував конфлікт.

Офіційний коментар опубліковано на сторінці Харківського ОТЦК та СП у Facebook.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в ТЦК, за цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності.

Цей випадок є щонайменше десятим із початку року, про який писали Новини АТН. Водночас результати попередніх службових розслідувань, які, за інформацією ТЦК, призначалися після неодноразових конфліктів за участю працівників ТЦК, не оприлюднювалися.

Агентство Телевидения Новости