Росіяни скинули вісім КАБів та обстріляли з РСЗВ Борівську громаду: фото з місця

Сьогодні, 11 травня близько 6:00, російські війська обстріляли селище Борова з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

У період з 9:30 до 11:00 росіяни вдарили по громаді з авіації – скинули вісім керованих авіабомб. Під ударами КАБів опинилися селище Борова та село Гороховатка.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди в обох населених пунктах.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости