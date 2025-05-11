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Росіяни скинули вісім КАБів та обстріляли з РСЗВ Борівську громаду: фото з місця
Сьогодні, 11 травня близько 6:00, російські війська обстріляли селище Борова з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
У період з 9:30 до 11:00 росіяни вдарили по громаді з авіації – скинули вісім керованих авіабомб. Під ударами КАБів опинилися селище Борова та село Гороховатка.
Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди в обох населених пунктах.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.