Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 90

Окупанти завдали ударів по восьми населених пунктах на Харківщині, є постраждалі

Окупанти завдали ударів по восьми населених пунктах на Харківщині, є постраждалі

Протягом доби під обстрілами перебували вісім населених пунктів Харківської області. Росіяни застосовували сім КАБів та шість FPV-дронів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у селищі Садовод Великобурлуцької громади постраждали 55-річна і 56-річна жінки, у селі Івашки Золочівської громади постраждав 54-річний чоловік, у селі Баранівка Золочівської громади постраждали 54-річна жінка і 53-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, склад, автомобіль;у Куп’янському районі пошкоджено три багатоповерхові будинки та чотири господарчі будівлі;у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і авто.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 