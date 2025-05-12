Окупанти завдали ударів по восьми населених пунктах на Харківщині, є постраждалі

Протягом доби під обстрілами перебували вісім населених пунктів Харківської області. Росіяни застосовували сім КАБів та шість FPV-дронів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у селищі Садовод Великобурлуцької громади постраждали 55-річна і 56-річна жінки, у селі Івашки Золочівської громади постраждав 54-річний чоловік, у селі Баранівка Золочівської громади постраждали 54-річна жінка і 53-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, склад, автомобіль;у Куп’янському районі пошкоджено три багатоповерхові будинки та чотири господарчі будівлі;у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і авто.

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