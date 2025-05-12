Понад два роки вважався зниклим безвісти: стало відомо про загибель бійця з Харківщини

Захисник із села Феськи Харківської області Денис Олійников загинув у березні 2023 року під час боїв за Бахмут. Понад два роки його вважали зниклим безвісти – навесні 2025 підтвердилася загибель воїна.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

Денис Олійников народився 1980 року в Сумах. Згодом разом із батьками переїхав у село Феськи на Харківщині, де закінчив перший клас. Потім родина повернулася до Сум, де хлопець здобув освіту: закінчив школу, професійно-технічне училище за спеціальністю маляр-штукатур та технікум харчової промисловості – за фахом технік-електромеханік.

Працював на заводі імені Малишева в Харкові, проживав у селі Феськи. Улітку 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ й служив на гарячих напрямках. У березні 2023 року під час бойового завдання в Бахмуті зник безвісти. У березні 2025 року стало відомо, що військовослужбовець загинув 31 березня 2023 року.

У загиблого залишилися мати та сестра. Поховали його в Сумах.

Агентство Телевидения Новости