Нічна атака безпілотників на Україну: ППО збила 55 російських дронів зі 108

У ніч на 12 травня, починаючи з 23:00 11 травня, противник атакував Україну 108 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (Крим).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 55 «шахедів» та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Агентство Телевидения Новости