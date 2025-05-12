За вихідні харківські патрульні зупинили 60 нетверезих водіїв

Протягом суботи та неділі у Харкові патрульні опрацювали 450 викликів та виявили 60 водіїв з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили в УПП Харківської області

Також за два дні патрульні виявили п’ятьох громадян, які мали при собі, ймовірно, наркотичні речовини.

За вихідні поліцейські також зафіксували 416 адмінправопорушень, з яких 385 – за порушення ПДР.

Нагадаємо, 5 травня в Холодногірському районі Харкова патрульні зупинили електромопед і виявили у водія ознаки сп’яніння, проте той відмовився проходити огляд. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував інспекторам 3 500 гривень. Патрульні викликали слідчих.

Агентство Телевидения Новости