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Харківські нацгвардійці здобули перемоги на змаганнях «Київ незламний»

Харківські нацгвардійці здобули перемоги на змаганнях «Київ незламний»

Стронгмени з 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» відзначилися у змаганнях «Київ незламний». У заході брали участь понад 500 учасників: ветерани, військовослужбовці та курсанти.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Слобожанських гвардійців представляли 16 військовослужбовців, серед яких відзначилися здобутими призовими місцями:

Кіяшко Сергій – 1 та 2 місця;Паршаков Євген – два перших місця;Дорошенко Олександр – три других місця;Мирошниченко Валерій – два перших місця та одне 3 місце;Востриков Віталій – 1 та 3 місця;Помпенко Олександр – 1 місце.

Агентство Телевидения Новости

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