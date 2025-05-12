Ввечері у Холодногірському районі Харкова на пожежі загинула жінка

11 травня о 22:13 виникла пожежа у житловій 5-поверхівці на вул. Олександра Лавренка у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників, вогонь охопив домашні речі у квартирі на першому поверсі на площі 3 м кв. Під час пожежі вогнеборцям вдалось врятувати 10 мешканців. 55-річна жінка загинула.

О 23:18 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння встановлюється.

До пожежогасіння було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости