На Харківщині чоловік отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації

Суд визнав жителя села Миколаївка Харківської області винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі. Чоловік проігнорував повістку та не зʼявився до військової частини, не маючи на це законних підстав.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що чоловік, будучи придатним до проходження військової служби, вирішив не виконувати свій конституційний обовʼязок.

Отримавши у червні 2023 року повістку для направлення до військової частини, фігурант за нею не з’явився. При цьому законних підстав для відстрочки він не мав і фактично ухилився від призову.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнав, відмовившись давати покази.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним мешканця с. Миколаївка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Сахновщинський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости