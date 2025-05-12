У неділю у Харкові п’яний «гонщик» перекинувся на дорозі

У Харкові нетверезий водій автомобіля Nissan, позбавлений права керування, перекинувся на дорозі.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

11 травня, близько 17-ї години, наші патрульні опрацювали ДТП на вулиці Косолапівській. Прибувши на місце події інспектори встановили, що водій автомобіля Nissan не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив перекидання авто.

Під час спілкування патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.67 проміле, що в понад 13 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.

Також під час складання відповідних матеріалів наші інспектори з’ясували, що даний громадянин позбавлений права керування таким транспортним засобом.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости