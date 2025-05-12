Вкрав чотири блоки сигарет та пропонував поліції хабаря: чоловіку повідомили про підозру

У Харкові поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки та спробі підкупу правоохоронців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Інцидент стався у квітні поточного року. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у супермаркеті міста Харкова взяв з полиці чотири блоки сигарет та намагався винести товар повз касову зону, не оплативши його. На виході порушника зупинили охоронці та викликали поліцію.

На місце події прибули працівники поліції, які встановили особу зловмисника. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік запропонував їм 7 тисяч гривень неправомірної вигоди, аби уникнути оформлення матеріалів за фактом викрадення товару на суму 5500 гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за кількома статтями: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку), ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. За санкціями статей чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости