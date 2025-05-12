ДТП поблизу села Коротич на Харківщині: загинула 40-річна жінка

Рятувальники деблокували тіло загиблої внаслідок ДТП жінки.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

12 травня о 13:42 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Коротич Харківського району.

Унаслідок зіткнення автомобіля Zeekr із зупинкою громадського транспорту загинула 40-річна жінка. Її тіло опинилось затиснутим залізобетонною плитою.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої. До робіт залучались рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС.

Причину виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Агентство Телевидения Новости