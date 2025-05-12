На Харківщині п’яний водій протаранив баки для сміття

Поліцейський офіцер громади притягнули до відповідальності нетверезого водія, який вчинив ДТП.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

10 травня близько 23:40 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася на одній із вулиць Малинівської громади.

На місці ДТП правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу Kia Sorento не обрав безпечну швидкість руху, через що не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду — контейнери для сміття. Водій не постраждав, однак його автомобіль та контейнери отримали механічні пошкодження.

Спілкуючись із ним, поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на стан сп’яніння, що проводився на місці ДТП за згодою керманича, склав 1,09 проміле.

Поліцейські офіцери громади склали на водія протокол за ст. 124 та за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Керманича відсторонили від керування транспортним засобом.

Пам’ятайте, що водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Сідаючи за кермо в стані сп’яніння, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости