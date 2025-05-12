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Поляки знову почали блокувати кордон з Україною, – ДПСУ

Поляки знову почали блокувати кордон з Україною, – ДПСУ

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в’їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців, кажуть прикордонники.

Агентство Телевидения Новости

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