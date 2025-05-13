Смертельна ДТП під Харковом: водія, який зніс зупинку, затримали

Поліція розслідує смертельну ДТП, що сталася 12 травня поблизу селища Коротича під Харковом. Водій легковика Zeekr втратив керування та зніс зупинку, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У понеділок вдень на автошляху Київ – Харків – Довжанський 49-річний водій автомобіля Zeekr не впорався з керуванням на мокрому дорожньому покриті, виїхав за межі дороги та наїхав на зупинку громадського транспорту. У цей час на зупинці перебувала 40-річна жінка, яку придавило уламками бетонної конструкції. Від численних травм постраждала померла на місці.

Водія із забоями доставили до лікарні. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости