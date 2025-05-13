Заступник мера міста Лозова Харківської області не повернувся з Чехії

На Харківщині заступник мера Лозової Олексій Корпан не повернувся з Чехії, куди виїхав на відрядження

Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За офіційною інформацією, посадовець виїхав до Чехії на початку травня для налагодження співпраці у сфері первинної медицини та постачання обладнання громаді. З 7 травня він перестав виходити на зв’язок.

У місцевих Telegram-каналах ширяться чутки, що Корпан міг виїхати через Європу до росії.

За словами Сергія Зеленського, днями його заступник відзначився в соцмережах, проте на дзвінки не відповідає.

«Якщо підтвердиться, що він зрадив нашу державу, в голові в мене не вкладається такий випадок. Правоохоронні органи будуть займатись цим питанням, все буде в правовому полі», – зазначив мер Лозової.

Агентство Телевидения Новости