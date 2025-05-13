Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:21
Просмотров: 74

Заступник мера міста Лозова Харківської області не повернувся з Чехії

Заступник мера міста Лозова Харківської області не повернувся з Чехії

На Харківщині заступник мера Лозової Олексій Корпан не повернувся з Чехії, куди виїхав на відрядження

Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За офіційною інформацією, посадовець виїхав до Чехії на початку травня для налагодження співпраці у сфері первинної медицини та постачання обладнання громаді. З 7 травня він перестав виходити на зв’язок.

У місцевих Telegram-каналах ширяться чутки, що Корпан міг виїхати через Європу до росії.

За словами Сергія Зеленського, днями його заступник відзначився в соцмережах, проте на дзвінки не відповідає.

«Якщо підтвердиться, що він зрадив нашу державу, в голові в мене не вкладається такий випадок. Правоохоронні органи будуть займатись цим питанням, все буде в правовому полі», – зазначив мер Лозової.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 