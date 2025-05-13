Жерар Депардьє отримав 18 місяців ув’язнення за сексуальні домагання – умовно

Сьогодні, 13 травня, Паризький суд оголосив Жерару Депардьє вирок у справі про сексуальні домагання, які були викриті на зйомках фільму «Зелені віконниці» у 2021 році. Актора засудили до 18 місяців ув’язнення з відстрочкою. Адвокат актора оголосив про оскарження вироку.

Про це повідомляє BFM TV.

Суд Парижа визнав актора винним у сексуальних домаганнях до Амелі та Сари (псевдоніми) і постановив внести його до реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини.

При винесенні рішення «суд взяв до уваги вік підсудного, його погіршений стан здоров’я, його позицію щодо фактів, які він оскаржує, а також те, що він, здається, не усвідомлює поняття згоди».

Суд також визнав вторинну віктимізацію, на яку посилалися адвокати двох позивачок. Це нове поняття, яке дозволяє жертві злочину або правопорушення отримати компенсацію за страждання, заподіяні їй учасниками системи правосуддя, які розглядали її справу. Жерар Депардьє був засуджений до виплати 1000 євро кожній позивачці.

«Це прекрасне рішення, це визнання сьогодні жертв Депардьє. Це перемога двох жінок на знімальному майданчику, але це перемога всіх жінок, які стоять за цим судовим процесом. Сьогодні я сподіваюся, що це кінець безкарності артиста в кіноіндустрії», – прокоментувала адвокатка однієї з постраждалих.

Нагадаємо, у березні минулого року під час судового процесу прокуратура вимагала покарання у вигляді 18 місяців тюремного ув’язнення з трирічним випробувальним терміном та штрафом у розмірі 20 000 євро для актора, вважаючи, що напади, про які заявили дві позивачки, були навмисними.

Актор завжди заперечував факти. «Я не розумію, навіщо мені мацати жінку, сідниці, груди, я ж не фліртую в метро», – заявив він у суді.

Однак Жерар Депардьє визнав, що торкався Амелі, однієї з двох позивачок – за його словами, щоб «провести її», щоб не впасти, щоб триматися за неї, хоча під час слідства він цього ніколи не визнавав.

Агентство Телевидения Новости