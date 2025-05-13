Евакуація на Харківщині: у небезпечних районах залишаються тисячі людей

У прифронтових районах Куп’янщини та сусідніх громадах залишаються понад 3,5 тисячі людей, які мають виїхати через небезпеку. Частина населених пунктів майже повністю зруйнована, а під обстрілами опиняються навіть рятувальники.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

На Харківщині триває евакуація з прифронтових територій, однак частина мешканців досі відмовляється залишати свої домівки. Наразі на лівому березі Куп’янська залишаються 98 людей, які мають виїхати. Там уже немає комунікацій та можливостей для їх відновлення. На правому березі міста залишаються приблизно 1200 людей. Складна ситуація на Борівському напрямку. У 29 населених пунктах громади залишаються ще 1500 людей. У Великобурлуцькій громаді, куди ворог постійно завдає ударів, наразі живе понад 1000 людей.

«Працюємо фактично з кожним індивідуально. Ворог цілить навіть у рятувальників і техніку, які приїжджають на місця обстрілів. FPV-дрони дістають будь-яку точку населеного пункту», – зазначив Синєгубов.

За його словами, гуманітарну допомогу людям доставляють, однак через небезпеку логістика суттєво ускладнена. Під час видачі гуманітарної підтримки місцева влада та волонтери закликають людей евакуюватися.

У громади, де через військову обстановку діти можуть навчатися лише у захисних спорудах, будують 19 шкіл – їх планують здати в експлуатацію до кінця року. Ще 30 шкіл – у проєкті. Для деяких громад з огляду на віддаленість до зони бойових дій розглядається змішаний формат навчання у закладах із найпростішими укриттями. До кінця року планується вивести на змішаний формат навчання до 40 тисяч дітей.

Агентство Телевидения Новости