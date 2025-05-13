На Харківщині поліція затримала розповсюджувача наркотиків

Оперативники Чугуївського РУП в ході відпрацювання території обслуговування виявили чоловіка, який поводився нервово, чим привернув увагу правоохоронців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили згортки з речовинами, схожими на наркотичні.

Чоловік зізнався, що це так звані «закладки» й частину він вже встиг розкласти. У його телефоні поліцейські знайшли численні фотографії з помітками ймовірних місць схованок та виявили там 27 згортків з наркотичними речовинами.

В ході слідства встановлено, що 36-річний житель Малинівської громади в одній із соціальних мереж натрапив на пропозицію, де пропонувався заробіток.

Чоловік зв’язався з невідомою особою, яка за гроші запропонувала робити «закладки» з наркотиками, на що останній погодився. За отриманими координатами чоловік забрав пакунок з психотропною речовиною і мав намір розкласти у визначених місцях.

Вилучені наркозасоби були направлені для проведення експертного дослідження.

Згідно з висновками фахівців, вилученою речовиною виявилася психотропна речовина «PVP».

12 травня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости