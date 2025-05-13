У Харкові затримали жінку, яка продавала метадон

Поліцейські повідомили про підозру харків’янці, яка продавала метадон.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Жінка, знаходячись за місцем свого проживання, продала місцевому жителю п’ять блістерів медпрепарату, в яких знаходились 44 пігулки з наркотичним засобом. За «товар» підозрювана отримала грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень.

Викрили у злочинній діяльності 36-річну жительку Харкова працівники відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області спільно зі Слобідською окружною прокуратурою Харкова.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости