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Комунальники реконструюють магістраль у Холодногірському районі Харкова

Комунальники реконструюють магістраль у Холодногірському районі Харкова

Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають технічно зношену ділянку магістрального водоводу на вул. Сумський Шлях.

Про це повідомляє міськрада.

Ця мережа забезпечує водою мешканців Холодногірського району, а також селищ Подвірки, Солоницівка та Пісочин.

Як розказав начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Олександр Сірко, заплановано оновити 430 м трубопроводу. Роботи виконуються як методом санації, так і відкритим способом – залежно від умов.

«Проводимо з’єднання труб, встановлюємо колодязі та обладнання. Водопостачання під час ремонту не припиняється, за винятком короткочасного перепідключення», – зазначив Олександр Сірко.

Після завершення робіт плануються гідравлічні випробування, промивання та санітарна обробка мережі. Це дозволить покращити якість води та знизити аварійність.

З початку року в Холодногірському районі вже оновили 461 м водопровідних мереж, встановили 23 нові люки та пожежні гідранти.

Агентство Телевидения Новости

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