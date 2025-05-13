Комунальники реконструюють магістраль у Холодногірському районі Харкова
Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають технічно зношену ділянку магістрального водоводу на вул. Сумський Шлях.
Про це повідомляє міськрада.
Ця мережа забезпечує водою мешканців Холодногірського району, а також селищ Подвірки, Солоницівка та Пісочин.
Як розказав начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Олександр Сірко, заплановано оновити 430 м трубопроводу. Роботи виконуються як методом санації, так і відкритим способом – залежно від умов.
«Проводимо з’єднання труб, встановлюємо колодязі та обладнання. Водопостачання під час ремонту не припиняється, за винятком короткочасного перепідключення», – зазначив Олександр Сірко.
Після завершення робіт плануються гідравлічні випробування, промивання та санітарна обробка мережі. Це дозволить покращити якість води та знизити аварійність.
З початку року в Холодногірському районі вже оновили 461 м водопровідних мереж, встановили 23 нові люки та пожежні гідранти.