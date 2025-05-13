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Звернення Терехова до правоохоронців щодо побиття харків’янина працівниками ТЦК

Звернення Терехова до правоохоронців щодо побиття харків’янина працівниками ТЦК

Мер Ігор Терехов звернувся до правоохоронних органів щодо ситуації з побиттям працівниками ТЦК харківʼянина-вчителя історії.

Про це повідомляє міськрада.

На відео, яке з’явилось у соцмережах, працівник одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомата з водою.

«Постраждалий – наш харків’янин. Вчитель історії, прав людини та «Захисту Вітчизни». Класний керівник 8 класу. Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили», – зазначив Терехов.

За його словами, «у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Проте такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників. Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини».

«Я офіційно звертаюся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного. Це вже не просто черговий інцидент – це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки», – наголосив Мер Харкова.

Терехов закликав медіа та громадськість не залишатися осторонь.

«Нам потрібна єдина позиція. Ми будуємо демократичну державу, в якій кожен – учитель, військовий, медик чи будь-хто інший – має право на захист і гідне ставлення», – резюмував Мер.

Агентство Телевидения Новости

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