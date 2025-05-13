У горах Карпат розшукали туристів з Харкова

Гірські рятувальники відшукали Харківських туристів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

12 травня о 8:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканки Харківської області. Жінка повідомила, що її чоловік 37 років та син 19 років, які вирушили у туристичну подорож, район гори Ґутин Томнатик Рахівського району, потребують допомоги.

За словами заявниці, через раптове погіршення погодних умов мандрівники виснажились і не змогли самостійно продовжувати маршрут. Вона також передала рятувальникам їхні координати.

На пошукові роботи виїхали гірські рятувальники з відділень села Видричка та Кваси. Попри складні погодні умови, низьку температуру, снігопад та високогір’я, фахівці ДСНС встановили телефонний зв’язок із туристами та дистанційно зорієнтували їх на безпечний маршрут до озера Бребенескул, де ті очікували на прибуття допомоги.

«Оскільки стан чоловіків був задовільним, а від домедичної допомоги та гарячих напоїв вони відмовилися, їх евакуювали до села Богдан Рахівського району» – повідомили рятувальники.

Агентство Телевидения Новости