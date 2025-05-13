З початку року 159 мешканців Харкова відкрили власний бізнес

159 мешканців Харкова у січні-квітні 2025 року долучилися до програми «Власна справа» в межах урядового проєкту «єРобота».

Про це повідомляє міськрада.

За даними Харківського обласного центру зайнятості, 153 учасники отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власного бізнесу, а шестеро ветеранів (учасників бойових дій) – спеціальні гранти для започаткування справи.

Загальна сума затвердженого фінансування склала понад 73,8 млн грн, з яких понад 47,4 млн грн уже виплачено. Підприємці спрямовують фінансову підтримку на такі сфери, як медицина, освіта, громадське харчування, індустрія краси, поліграфія, будівництво та інші.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, програма «Власна справа» активно сприяє створенню нових робочих місць і зміцненню економічного потенціалу Харкова.

Агентство Телевидения Новости