На Харківщині окупанти намагаються прориватися біля Вовчанська та Піщаного

Оперативна інформація станом на 16:00 13.05.2025 щодо російського вторгнення.

На даний час ворог 84 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема Леміщине Харківської області.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися до позицій ЗСУ у районі Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак у районах Новомихайлівки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки. Ще три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося шість ворожих штурмів. Ворог атакував у районах Часового Яру та в бік Білої Гори. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели чотири штурми позицій ЗСУ у районі Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 25 атак на позиції ЗСУ у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь. Стримуючи ворожий натиск, відбито 22 атаки, три боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів КАБами по Полтавці та Русиному Яру.

Агентство Телевидения Новости