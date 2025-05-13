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У четвер у Харкові на станції метро відзначатимуть День вишиванки

У четвер у Харкові на станції метро відзначатимуть День вишиванки

Харків’ян запрошують відзначити День вишиванки.

Про це повідомляє міськрада.

Святкові заходи відбудуться 15 травня на платформі станції метро «Історичний музей», біля панно «Пишаюся бути Харків’янином».

З 15:00 почне роботу фотозона. Всі охочі зможуть зробити миттєве фото на згадку – достатньо лише вдягнути вишиванку.

О 16:00 розпочнеться тематична вікторина. Учасники, які правильно дадуть відповідь на запитання, отримають пам’ятні подарунки. Також на гостей заходу чекатимуть виступи творчих колективів.

Агентство Телевидения Новости

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