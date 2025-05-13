У Харкові жінка накинулася на матір з ножем та завдала кілька ударів: зловмисницю затримано

Поліція Харкова затримала зловмисницю, яка напала на матір з ножем.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час виїзду на місце події було встановлено, що у ході конфлікту 52-річна підозрювана спочатку накинулася на матір з кулаками, а потім схопила ножа та спробувала завдати декілька ударів.

73-річна потерпіла спочатку відбивалася підручними предметами від ударів, а потім схопила подушку та захищала голову. Після отриманих ножових поранень жінка вибігла з квартири за допомогою. Лікарі констатували у неї різані рани щоки та тім’яної області голови.

Як розповіли правоохоронці, у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 2 викрили у злочині 52-річну місцеву мешканку.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости