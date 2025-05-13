Сьогодні рашисти атакували дронами Козачу Лопань на Харківщині

Сьогодні близько 12:00 російські окупанти завдали декілька ударів FPV-дронами по Козачій Лопані.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Один з ударів прийшовся по подвір’ю, де місцеві мешканці тільки що отримали будматеріали для консервації раніше пошкодженого будинку.

На щастя, ні люди, ні автомобіль, яким завозилися матеріали, не постраждали. Повторних пошкоджень зазнав сам будинок, а також частина OSB-дошок та інших матеріалів.

«Ця ситуація вкотре свідчить про цілеспрямований терор ворога проти цивільного населення, адже росіяни чудово бачили та розуміли куди вони б’ють», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости