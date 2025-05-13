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На Харківщині у результаті авіаударів загинули двоє людей, шестеро постраждали

На Харківщині у результаті авіаударів загинули двоє людей, шестеро постраждали

13 травня окупанти завдали авіаударів по Куп’янському району Харківської області. Двоє людей загинули.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Куп’янську внаслідок удару сталася пожежа у житловому будинку на площі 150 кв. м.

У селі Нечволодівка керовані авіабомби влучили по приватному сектору. Горіли літня кухня, господарча споруда та легковий автомобіль на загальній площі 45 кв. м.

Загинули двоє людей – чоловік і жінка, ще шестеро постраждали. Пожежі ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости

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