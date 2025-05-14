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Харківська фігуристка потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Харківська фігуристка потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Українська фігуристка з Харкова Аліса Пілішенко встановила рекорд, виконавши 34 оберти на 360 градусів за 30 секунд на ковзанах-ходулях – спеціальній металевій конструкції заввишки 50 см, що дозволяє ковзати по льоду на підвищеній висоті.

Про це повідомляється в Telegram-каналі KHARKIV SPORT CITY.

На сайті Книги рекордів Гіннеса відзначили досягнення українки, підкресливши, що вона довела, що «цей вид спорту не має меж досконалості».

Сама Аліса прокоментувала свій успіх, зазначивши: «Багато речей здаються неможливими, поки їх не зробиш».

У коментарі BBC дівчина розповіла, що у Харкові зруйновані всі льодові арени, тому власну фізичну форму приходиться підтримувати у тренажерній залі.

Також вона зазначила, що займається фігурним катанням з чотирьох років, а на ковзани-ходулі вперше стала у 2019 році. І зізнається, що за її виступами на металевих конструкціях криється біль, бо щоб ноги на них трималися необхідно їх щільно фіксувати та затягувати.

Допис, поширений Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Агентство Телевидения Новости

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