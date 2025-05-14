Financial Times: ЄС планує суттєво підвищити мита на імпорт з України

Євросоюз готується протягом декількох тижнів ввести значно вищі мита на імпорт з України. Рішення про раптове припинення спеціальних торгівельних угод, які дозволяли більшості українських товарів входити до ЄС без мита, було прийнято після того, як Польща очолила кампанію з захисту фермерів блоку.

Про це пише Financial Times.

Євросоюз має чинну угоду про вільну торгівлю з Україною, але після вторгнення Москви в 2022 році пішов далі і тимчасово призупинив дію решти мит. Ці пільгові умови спливають 6 червня, і Євросоюз планує замінити їх на «перехідні заходи», доки Київ і Брюссель оновлюватимуть свою загальну торгівельну угоду.

Однак, за словами дипломатів, нещодавно надіслана країнам-членам пропозиція передбачає суттєве скорочення безмитних квот на сільськогосподарську продукцію – що є життєво важливим для українських фермерів і бюджету.

Коли у 2022 році безмитний режим лише запровадили, він стосувався, зокрема, дешевої української курятини, пшениці та цукру, значна частина яких транспортувалася через країни ЄС до Африки й Азії. Але фермери та політики в Польщі, Франції й інших країнах невдовзі звинуватили український імпорт у зниженні внутрішніх цін.

Питання українського зерна стало домінуючим у польській політиці: уряди один за одним запроваджували односторонні заборони на імпорт, порушуючи правила ЄС. Напередодні президентських виборів у неділю, Польща, за даними дипломатів, попросила Єврокомісію відкласти непопулярні торгівельні переговори з Києвом, щоб не посилювати позиції опозиційного націоналістичного кандидата Кароля Навроцького.

Речник Єврокомісії підтвердив, що післявоєнні торгівельні домовленості не будуть поновлені, оскільки «ми зараз працюємо над переглядом» угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

«Комісія також розглядає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені до 6 червня», – додав речник.

«Це дуже поганий сигнал для України. Пошук рішення триватиме щонайменше до жовтня», – заявив голова торгівельного комітету Європарламенту Бернд Ланге.

За його словами, у середу його комітет заслухає пояснення від представників Єврокомісії, чому обіцяні переговори затягнулися, хоча про дедлайн у червні було відомо давно.

За оцінками уряду України, повернення до довоєнних торгівельних умов щороку скоротить державні доходи приблизно на 3,5 мільярда євро.

«Це величезний крок назад. Ми бачимо повну відсутність розуміння», – прокоментував Михайло Бно-Айріян, торгівельний представник Федерації роботодавців України.

Двоє дипломатів ЄС повідомили Financial Times, що запропоновані Комісією перехідні заходи передбачають поділ річної безмитної квоти на 12 місячних, аби зменшити обсяги імпорту під час переговорів.

Найбільше постраждають кукурудза, цукор, мед і курятина.

Квота на кукурудзу скоротиться з 4,7 млн тонн до 650 тис. тонн на рік. Курятина – з 57 110 до 40 000 тонн, цукор – зі 109 000 до 40 700 тонн.

«Нам потрібна передбачуваність у торгівлі. Ми досі не знаємо, які будуть правила – і це неприйнятно. Це специфічний бізнес – курятину й цукор продають свіжими… інакше ти вилітаєш з ринку», – сказав Бно-Айріян.

Агентство Телевидения Новости