Окупанти штурмують Вовчанськ, Тополі та Петрівку: втрати ворога за добу

З 13 по 14 травня окупанти завдали авіаудару із використанням двох КАБів, задіяли 150 дронів-камікадзе, також здійснили 661 обстріл позицій захисників України на Харківському напрямку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Чотири рази ворог атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 73 одиниці особового складу, з них 24 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 145 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

4 бойові броньовані машини;4 артилерійські системи;реактивна система залпового вогню;27 автомобілів;100 БпЛА;3 засоби РЕБ;6 одиниць спецтехніки.

Знищено:

75 укриттів для особового складу.

Агентство Телевидения Новости