Окупанти штурмують Вовчанськ, Тополі та Петрівку: втрати ворога за добу
З 13 по 14 травня окупанти завдали авіаудару із використанням двох КАБів, задіяли 150 дронів-камікадзе, також здійснили 661 обстріл позицій захисників України на Харківському напрямку.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».
Чотири рази ворог атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.
Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 73 одиниці особового складу, з них 24 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 145 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
4 бойові броньовані машини;4 артилерійські системи;реактивна система залпового вогню;27 автомобілів;100 БпЛА;3 засоби РЕБ;6 одиниць спецтехніки.
Знищено:
75 укриттів для особового складу.