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​​«Ми третій Луганскій, уходітє»: на Куп’янському напрямку окупанти намагалися видати себе за українців

​​«Ми третій Луганскій, уходітє»: на Куп’янському напрямку окупанти намагалися видати себе за українців

На Куп’янському напрямку бійці бригади «Помста» захопили в полон росіян, які намагалися видати себе за українських військових. Полонені – колишні в’язні з підрозділу «шторм-z».

Про це повідомили в ДПСУ.

Гранатометники з 4-ї комендатури бригади «Помста» захопили на Куп’янському напрямку в полон двох російських військових, які намагалися прикинутися українськими бійцями. На них були нарукавні знаки Луганського загону, однак виявилося, що це солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку – колишні ув’язнені, нині бійці підрозділу «шторм-z».

«Розповідали мені: «Батя, ми хотім самі сдаться». Але це казки. Якщо у них є радіостанція, ще й «павук» – великий дріт на дереві – значить, чекали, прослуховували», – розповідає гранатометник із позивним «Прапор».

Агентство Телевидения Новости

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