На Харківщині розширюють мережу захисних споруд у навчальних закладах

У Харківській області триває будівництво захисних споруд у навчальних закладах. Нові укриття зводять за державні кошти та за підтримки міжнародних партнерів, загалом – для понад 1300 учнів і вихованців.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Близнюки триває будівництво захисної споруди для місцевого ліцею. Укриття розраховане на 400 людей, площа – понад 1200 м². Проєкт реалізується за кошти держсубвенції. Орієнтовна вартість – 154,2 млн грн.

Коштом дотації з держбюджету триває будівництво захисної споруди на 300 осіб для Самійлівського ліцею. Вартість робіт – понад 102 млн грн. Завершення заплановано на грудень 2025 року.

Ще три нові захисні споруди на Харківщині будуються у співпраці з фундацією Conflict and Development Foundation за підтримки фонду The Howard G. Buffet Foundation. Вони розраховані на 200 людей кожна: у Добровільському ліцеї – вартістю 94,2 млн грн, у Криштопівському ліцеї – 95,8 млн грн, у закладі дошкільної освіти «Теремок» селища Близнюки – 115,6 млн грн. Завершити роботи планують до березня 2026 року.

«Тривають капітальні ремонти харчоблоків за моделлю «фабрика-кухня». Для Криштопівського ліцею вже виділено 1,5 млн грн з держбюджету, для Самійлівського – 9,2 млн грн. Поповнюємо автопарк шкільного транспорту. За кошти держсубвенції придбаємо три автобуси, спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Загальна вартість – 11,58 млн грн», – розповів Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости