У Харкові чоловік обіцяв допомогти з відстрочкою за 9500 доларів

Правоохоронці затримали 39-річного харків’янина, який пообіцяв знайомому за 9500 доларів оформити відстрочку від призову, запевняючи, що має вплив на посадовців територіального центру комплектування. Йому повідомили про підозру за статтею про торгівлю впливом, триває встановлення всіх причетних до схеми.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У квітні 2025 року харків’янин запропонував допомогу знайомому, який звернувся до нього через проблеми з уточненням персональних даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Замість поради ділок пообіцяв оформити відстрочку від призову на військову службу за «винагороду», запевнивши, що має вплив на посадових осіб обласного ТЦК. Під час спілкування у месенджері він озвучив суму – 9500 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта у Харкові під час одержання грошей.

Чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також «клієнтів» підозрюваного.

Агентство Телевидения Новости