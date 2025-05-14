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Завтра Україну накриють дощі з мокрим снігом: коли чекати на потепління

Завтра Україну накриють дощі з мокрим снігом: коли чекати на потепління

Погода у четвер, 15 травня, в Україні буде вітряною й дощовою через вплив холодного атмосферного фронту. У більшості областей очікуються опади, подекуди – сильні, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості областей України завтра пройдуть дощі, на заході – подекуди сильні, а в Карпатах і прилеглих районах місцями випаде мокрий сніг, тоді як південь і південний схід залишаться переважно сухими.

Температура повітря вдень коливатиметься від +14 °C до +18 °C, на півдні місцями до +20 °C, а в західних областях буде прохолодніше +8…+13 °C.

У Києві 15 травня очікується дощ і сильний південно-західний вітер, температура повітря сягне +15 °C. У п’ятницю, 16 травня, у столиці значно похолоднішає до +10 °C із дощем, а ближчими днями волога погода з періодичними опадами збережеться по всій Україні.

На початок потепління можна розраховувати не раніше 20 травня.

Агентство Телевидения Новости

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