У Харкові судититмуть інформатора, який працював на агента російського гру

Служба безпеки завершила досудове розслідування стосовно ще одного ворожого інформатора з Харкова. Його завербував агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ затримала восени минулого року, і згодом, на підставі зібраних доказів, його було засуджено до 15 років тюрми.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисником виявився 64-річний місцевий мешканець, який працював водієм в одній з державних установ Харкова.

Агент російського гру знав його як сусіда і періодично спілкувався з ним на побутові та суспільно-політичні теми. Під час таких бесід він «втемну» випитував у водія інформацію про місця перебування та маршрути пересування військовослужбовців Сил оборони України.

Надалі російський агент узагальнював зібрані відомості, визначав їх геолокації за допомогою гугл-карт та відправляв своєму російському куратору з гру.

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності ворожого інформатора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі досудове розслідування вже завершене, матеріали скеровано до суду для винесення вироку.

СБУ нагадує, що будь-яке несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України є злочином і передбачає кримінальну відповідальність.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости