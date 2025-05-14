Рух транспорту на вулиці Чернишевській у Харкові заборонений на місяць

У Харкові на місяць заборонили рух транспорту на ділянці вулиці Чернишевській.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

«Рух транспорту на вул. Чернишевській, на ділянці від вул. Свободи до вул. Гіршмана, припинений до 14 червня», – йдеться у повідомленні.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Сумською, вул. Мироносицькою, вул. Свободи та іншими прилеглими вулицями. Також на цей період тимчасово організований двосторонній рух на ділянці від вул. Гіршмана до будинку №39 на вул. Чернишевській.

Агентство Телевидения Новости