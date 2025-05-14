Майже 2,8 млрд грн Кабмін перенаправив на утримання доріг

Кабінет міністрів перенаправив 2,781 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Перенаправлення цих коштів на бюджетну програму «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» передбачено постановою №548 від 13 травня, пише агентство.

Буде використано залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 44 671,604 тис. грн, джерелом формування яких були надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, одержані коштом запозичень, залучених під державні гарантії в попередні роки.

«Також буде залучено залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, який утворився на 1 січня 2025 року в сумі 2 736 403,256 тис. грн, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, що надійшли в попередні роки та не використані у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

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