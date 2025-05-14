Ранковий авіаудар по Куп’янську на Харківщині: загинув мирний мешканець

Мирний мешканець загинув внаслідок авіаатаки окупантів по Купʼянську.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 травня близько 10:30 російська армія вчергове завдала авіаційного удару по приватному житловому сектору у міста Купʼянськ.

Загинув 63-річний чоловік, який у цей час перебував на території домоволодіння.

Попередньо встановлено, що для удару ворог застосував ФАБ-1500 з УМПК.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости