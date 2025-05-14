На Харківщині закривають ділянку траси Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка: ремонт мосту

У зв’язку із ремонтом мосту на Харківщині закривається ділянка дороги Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

«У зв’язку із проведенням капітального ремонту мосту, розташованого на км. 79+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, буде введено закриття руху на вказаній ділянці», – йдеться у повідомленні.

Об’їзд закритої ділянки заплановано здійснювати дорогою загального користування місцевого значення С-211131 під’їзд до села Вербівка та О-2110103 «Балаклія-Яковенкове».

У поліції закликають водіїв врахувати тимчасові зміни та, по можливості, знизити інтенсивність руху автомобільного транспорту, обираючи інші маршрути пересування.

Агентство Телевидения Новости