На Харківщині судитимуть жінку: добровільно працювала на окупантів

Завершено спецрозслідування стосовно колаборантки з Купʼянщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканка селища Великий Бурлук під час захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно працевлаштувалась до ворожої адміністрації. У липні 2022 року вона обійняла посаду «заведующей сектора обслуживания граждан» в окупаційному відділенні пенсійного фонду.

Колаборантка, маючи досвід роботи у сфері державної політики з питань пенсійного забезпечення, застосовувала професійні навички на користь загарбників. Обвинувачена організовувала надання місцевим мешканцям роз’яснень і консультацій, а також розгляд їхніх заяв.

Серед іншого, пристосуванка забезпечувала прийом документів для призначення, перерахунку і виплати пенсій у російських рублях і так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки. Колаборантка керувала діяльністю очолюваного підрозділу з обліку, видачі та зберігання пенсійних посвідчень та організовувала ведення обліку даних.

Свої «обов’язки» жінка виконувала до моменту деокупації. Наразі обвинувачена переховується від правосуддя, її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. Їй загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости