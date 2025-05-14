У Харкові розшукують свідків ДТП, внаслідок якої загинув водій мотоцикла

31 липня 2024 року близько 6:45 на перехресті вулиць Різдвяна та Коцарська у місті Харків сталося зіткнення автомобіля «Jeep Renegade» з мотоциклом «BAJAJ».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок автопригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких помер в лікарні.

На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом ДТП.

Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звернутися за телефоном: 066-23-00-745 або до кабінету № 3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.

Агентство Телевидения Новости